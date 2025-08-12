Антонина Зетова взе четири световни шампионки за Тайланд

Снимка: Булфото

Старши треньорът на националния отбор на България по волейбол за жени Антонина Зетова включи в групата за мондиала в Тайланд четири от световните шампионки, които триумфираха с титлата до 19 години. За Азия заминават Димана Иванова, Виктория Нинова, Калина Венева и Дарина Нанева. Новият капитан е Христина Вучкова, след като Елица Атанасиевич няма да пътува по семейни причини, информира БНР. От групата отпадат Емилета Рачева, Александра Съйкова и Радостина Маринова.

Отборът заминава утре вечер за Китай, където ще участва в подготвителен приятелски турнир. Там българките ще срещнат срещу Сърбия (16 август), Нидерландия (17-и) и Канада (18-и). Целта на турнира е състезателките да се аклиматизират към часовата разлика.

Съставът на България за световното първенство

Разпределители

Лора Китипова

Димана Иванова

Посрещачи

Мирослава Паскова

Александра Миланова

Ивета Станчулова

Калина Венева

Централни блокировачи

Христина Вучкова

Нася Димитрова

Мария Кривошийска

Дарина Нанева

Либеро

Мила Пашкулева

Виктория Нинова

Диагонали

Мерелин Николова

Микаела Стоянова

