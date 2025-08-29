реклама

Антонио Коща идва в България

29.08.2025 / 15:23 2

снимка: МС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.

Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитата е в рамките на неговата "Обиколка на столиците" в повечето европейски страни и срещи с техните лидери, на които Коща ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет, предаде БТА.

 

0
0
MrBean (преди 13 минути)
Рейтинг: 186299 | Одобрение: -2171
Мечтай си да те сравняват с украинците. Мършата е по цялата българска земя,а най-концентрирана в Парламента/НС. Коща е единственият който казва ,че Тръмп е съветски агент и перач на пари.
0
0
Off Road (преди 20 минути)
Рейтинг: 43602 | Одобрение: 10097
Нещо много евроначалници взеха да кръжат тъдява, като лешояди, търсещи мърша. Да не ни подбутват така, както подбутнаха окраинците?

