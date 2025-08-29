Антонио Коща идва в България

снимка: МС

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите.

Преди това същия ден Коща ще посети и Румъния за разговори с президента Никушор Дан.

Визитата е в рамките на неговата "Обиколка на столиците" в повечето европейски страни и срещи с техните лидери, на които Коща ще обсъди главните политически приоритети и работните методи на Европейския съвет, предаде БТА.

