Анулирани са полетите по линията София – Брюксел за днес

14.10.2025 / 08:12 0

Петел.бг

Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София. Това съобщи на своята фейсбук страница авиокомпания „България Еър“, позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел. 

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната. 

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии, предаде БТА. 

 

