Апелативната прокуратура във Варна: Издирваният мъж е заподозрян за убийство, извършено на 26 януари

Снимка: ОДМВР - Варна

Тежкото престъпление, за което от ОДМВР - Варна издирват 31-годишен мъж, е извършено на 26 януари, посочват за БТА от Апелативната прокуратура в морската столица. Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в крайморския град.

По-рано днес от полицията във Варна разпространиха снимка на 31-годишен мъж, заподозрян за убийството.

На фейсбук страницата на дирекцията на МВР беше обявено, че мъжът се казва Диян Иванов. Той е от село Брестак, Варненска област. Висок е около 170 сантиметра, слаб, със светли очи. От полицията апелират гражданите, които го видят или имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!