Апелативният съд остави в ареста двама от "Калашниците"

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Гореща новина от съда за дело, което се следи от много българи.

Софийският апелативен съд потвърди решението на градския съд и остави окончателно в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов, които са свързвани с престъпната група „Калашниците“, съобщават от БТА. Двамата мъже са привлечени под отговорност за поредица от тежки умишлени престъпления, сред които заплахи, принуда, искане на откупи и незаконно лишаване от свобода. Определението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване.

Държавното обвинение настоя пред съда изцяло да бъде уважено решението на първата инстанция. Според прокурорите за двамата задържани е налице изключително завишена степен на обществена опасност.

Въззивният съдебен състав прие, че досегашното определение на Софийския градски съд е напълно правилно, мотивирано и законосъобразно. Събраните по делото доказателства сочат, че Алексиев и Иванов са извършили престъпни деяния, които законът наказва с лишаване от свобода, което оправдава налагането на най-тежката мярка за неотклонение.

Адвокатите на двамата подсъдими поискаха от съда по-леки мерки за неотклонение. Защитата на Красимир Алексиев изтъкна, че той няма намерение да се укрива от правосъдието, има семейство и деца, а освен това е публично известен и често разговаря с представители на медиите. Според неговите адвокати първоинстанционният съд е приел твърде безкритично правната квалификация на деянията, посочена от държавното обвинение.

От своя страна адвокатите на Росен Иванов посочиха, че липсват каквито и да е доказателства той да е оказвал натиск или влияние върху свидетели по делото. Те подчертаха, че предишното му осъждане не е било за престъпление срещу личността, поради което определянето му като лице с висока обществена опасност е изцяло неоснователно.

Самите обвиняеми също се обърнаха към съдебния състав с молба за по-леки мерки. Красимир Алексиев посочи, че от три месеца е безработен, а преди това е работил на ръководна позиция. „Бях управител на автомивка и автосервиз“, обясни той пред съдиите.

Росен Иванов, който се занимава с ремонт на автомобили, също призова за свобода. „Поправям коли и трябва да се грижа за семейството си“, заяви обвиняемият в съдебната зала. Въпреки техните аргументи, съдът прецени, че опасностите от извършване на ново престъпление остават реални, и ги върна в килиите.

Редактор "Екип на Петел",

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