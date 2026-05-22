Апелативният съд отново отмени прекратяването на разследването за замърсяването на Варненското езеро

Снимка Пиксабей

Варненският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Варна, с което е било отменено постановлението на Окръжната прокуратура за прекратяване на наказателно производство срещу Иван П. Съдебният акт на първата инстанция бе атакуван и от обвиняемия, и от прокуратурата. И двете страни искат да се потвърди постановлението за прекратяване. Делото за втори път e пред въззивния съд. Преди година друг състав отмени постановлението за прекратяване.

Предмет на разследването е замърсяването на Варненското езеро вследствие на прекъсване на тръбопровод за отпадни води и произтеклите от това материални щети. Срещу обвиняемия са повдигнати две обвинения: първото е, че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество и от това е последвала повреда в особено големи размери. Второто е, че е допуснал да се замърсят вътрешни морски води, което ги е направило негодни за използване.

Въззивният съд, след като се запозна с доводите в протеста и жалбата, определенията на първата инстанция, прекратителното постановление на прокуратурата и доказателствата, намери протеста и жалбата за неоснователни. Наказателно-процесуалният кодекс изисква прокурорът да направи обоснован, пълен и обективен анализ на всички събрани по делото доказателства. Едва след такъв анализ следва да се стигне до правен извод защо наказателното производство подлежи на прекратяване. Дадените от съда указания са задължителни за прокурора. В случая те не са изпълнени. Било е указано да се съберат редица доказателства. Част от тях имат отношение към правната квалификация на едно от деянията. Неизпълнението на тези задължителни указания е основание за отмяна на постановлението и връщането на материалите на прокурора, посочва в определението си Апелативен съд - Варна.

Съставът намира, че неизпълнението на указанията на Окръжен съд - Варна от 2024 г. да се съберат всички значими за делото доказателства е причина да не е изяснена напълно фактическата обстановка. Затова не може да се даде обоснован отговор на въпроса извършени ли са престъпленията, за които са повдигнати двете обвинения. След извършване на допълнителните следствени действия е необходимо прокурорът да направи цялостен и задълбочен анализ на събраната доказателствена съвкупност и едва тогава да прецени дали са налице основания за прекратяване на наказателното производство. Предвид това въззивната инстанция счита атакуваното определение на първостепенния съд за законосъобразно.

Делото се връща на наблюдаващия прокурор за изпълнение на указанията. Съдебният акт е окончателен, съобщиха от пресслужбата на Варненския апелативен съд.

