Апелативният съд потвърди 12-годишна присъда за убийство в кв. "Аспарухово"

Булфото

Втората инстанция потвърди присъда на Окръжен съд – Варна, с която подсъдим е бил признат за виновен в убийството на мъж във варненския квартал Аспарухово през май 2023 г. Определеното наказание е лишаване от свобода за срок от 12 години. Страхил Я. е осъден да заплати на двамата граждански ищци – наследници на жертвата общо 125 хиляди лв. за претърпените неимуществени вреди.

Делото пред въззивния съд бе образувано след подадени жалба от подсъдимия и протест от прокуратурата.

Страхил Я. и Светлозар Р. били роднини, но не били в добри отношения.

На 02.05.2023 г. срещнали случайно на улицата. Скарали се, а подсъдимият нанесъл

на братовчед си удари, а притискайки шията и гръдния му кош, възпретяствал

дишането му. Разпрата между мъжете била видяна от свидетели. Очевидец опитал

да помогне, но Светлозар Р. бил починал. Съдебните медици установили, че

смъртта му е предизвикана от задушаване. Тези факти били установени и чрез

експертизи на иззети видеозаписи от охранителни камери и от разпознавания от

свидетели.

Няма данни, че пострадалият е нападнал подсъдимия, а точно обратното. По

тялото на Страхил Я. са констатирани само повърхностни наранявания, в резултат

на защитни действия от страна на починалия. При допълнителен разпит пред

Апелативния съд на вещите лица, изготвили съдебно-медицинската експертиза на

жертвата, категорично се потвърди причината за смъртта, както и директният принос

на подсъдимия за настъпването й.

Първата инстанция е отмерила наказанието под средния размер, като е

отдала превес на смекчаващите отговорността обстоятелства: чистото съдебно

минало, добрите характеристични данни и трудовата ангажираност на подсъдимия.

Окръжният съд го е оправдал по обвинението убийството да е извършено с особена

жестокост. Това е предизвикало протеста на прокуратурата. И горестоящият съд не

намира, че стореното от подсъдимия отговаря на този квалифициращ белег. За да е

той налице, съдебната практика изисква нанасяне на множество и много силни

удари в множество различни

жизненоважни зони на тялото. В случая липсват и признаците на изключителна

ярост, ожесточение, отмъстителност или садизъм. Апелативната инстанция

отхвърли и тезата на защитата, че смъртта на починалия не е причинена от

действията на подсъдимия. Като намери протеста и жалбата за неоснователни,

втората инстанция не намери доводи за изменение на проверяваната присъда.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС.

