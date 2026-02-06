Апелативният съд потвърди 12-годишна присъда за убийство в кв. "Аспарухово"
Втората инстанция потвърди присъда на Окръжен съд – Варна, с която подсъдим е бил признат за виновен в убийството на мъж във варненския квартал Аспарухово през май 2023 г. Определеното наказание е лишаване от свобода за срок от 12 години. Страхил Я. е осъден да заплати на двамата граждански ищци – наследници на жертвата общо 125 хиляди лв. за претърпените неимуществени вреди.
Делото пред въззивния съд бе образувано след подадени жалба от подсъдимия и протест от прокуратурата.
Страхил Я. и Светлозар Р. били роднини, но не били в добри отношения.
На 02.05.2023 г. срещнали случайно на улицата. Скарали се, а подсъдимият нанесъл
на братовчед си удари, а притискайки шията и гръдния му кош, възпретяствал
дишането му. Разпрата между мъжете била видяна от свидетели. Очевидец опитал
да помогне, но Светлозар Р. бил починал. Съдебните медици установили, че
смъртта му е предизвикана от задушаване. Тези факти били установени и чрез
експертизи на иззети видеозаписи от охранителни камери и от разпознавания от
свидетели.
Няма данни, че пострадалият е нападнал подсъдимия, а точно обратното. По
тялото на Страхил Я. са констатирани само повърхностни наранявания, в резултат
на защитни действия от страна на починалия. При допълнителен разпит пред
Апелативния съд на вещите лица, изготвили съдебно-медицинската експертиза на
жертвата, категорично се потвърди причината за смъртта, както и директният принос
на подсъдимия за настъпването й.
Първата инстанция е отмерила наказанието под средния размер, като е
отдала превес на смекчаващите отговорността обстоятелства: чистото съдебно
минало, добрите характеристични данни и трудовата ангажираност на подсъдимия.
Окръжният съд го е оправдал по обвинението убийството да е извършено с особена
жестокост. Това е предизвикало протеста на прокуратурата. И горестоящият съд не
намира, че стореното от подсъдимия отговаря на този квалифициращ белег. За да е
той налице, съдебната практика изисква нанасяне на множество и много силни
удари в множество различни
жизненоважни зони на тялото. В случая липсват и признаците на изключителна
ярост, ожесточение, отмъстителност или садизъм. Апелативната инстанция
отхвърли и тезата на защитата, че смъртта на починалия не е причинена от
действията на подсъдимия. Като намери протеста и жалбата за неоснователни,
втората инстанция не намери доводи за изменение на проверяваната присъда.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС.
