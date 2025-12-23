Апелативният съд потвърди домашния арест на бившия шеф на 5 РПУ София

Снимка: Булфото

Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката за неотклонение "домашен арест" за бившия началник на столичното Пето районно управление Пламен Максимов, информира БНР.

Пред съда той изрази учудването си, че е обвинен за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение в София и в Ловешка област, при положение, че полицейското управление, което е ръководил до ареста си на 12 декември тази година, е с най-големи реализации срещу разпространението на наркотици.

По-рано тази вечер съдът промени мярката за неотклонение на Румен Кръстев – Стъкларя от "задържане под стража" в домашен арест, позовавайки се на влошеното му здравословно състояние. Стъкларя е сочен за един от лидерите на организираната престъпна група, заедно с другия обвиняем Емил Мушев, чиято мярка за неотклонение предстои да бъде разглеждана.

Очаква да стане ясно дали в ареста остава полицаят Юлиян Бързашки.

"Не разпространявам наркотици, а имам много държавни награди за предотвратен наркотрафик и разпространение", заяви Бързашки пред апелативните магистрати във Велико Търново.

Очаква се късно през нощта да се гледа мярката и на петия обвиняем Калоян Натов.

