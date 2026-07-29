Апелативният съд потвърди условната присъда на шофьор, причинил смъртта на пешеходка във Варна

Пекселс

Апелативният съд потвърди условното осъждане на подсъдим, причинил смъртта на пешеходка в пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресслужбата на съда. Варненският окръжен съд е признал 48-годишният И.А. за виновен в това, че на 24 октомври 2019 г. на булевард във Варна при управление на МПС не е направил всичко възможно, за да спре при възникналата опасност, и по непредпазливост е причинил смъртта на жена.

Деянието е извършено след употреба на наркотични вещества. Първата инстанция е наказала подсъдимия с 3 години лишаване от свобода, отложени с 5-годишен изпитателен срок. Мъжът е лишен от право да управлява автомобил за 3 години. Наследниците на загиналата – частни обвинители – обжалваха тази присъда като поискаха увеличаване на наказанието и ефективното му изтърпяване. Недоволен от съдебния акт е останал и подсъдимият, който помоли да бъде оправдан или да бъде намалена санкцията му.

Късно вечерта на 24 октомври 2019 г. З.А. вървяла пеш, но се движела неравномерно поради употребено количество алкохол. Вместо да премине през пешеходна пътека, тя пресякла платното покрай парапет, поставен на остров между двете платна, за да ограничи пресичането на необозначените за това места. По същото време по булеварда с автомобила си се движел подсъдимият със скорост 62 км/ч. Шофьорът задействал спирачната система, но не успял да предотврати удара. Жената починала в болница. Установено е, че е била в тежка степен на алкохолно повлияване, а в организма на водача били констатирани амфетамин и метамфетамин.

Защитата твърди, че съдържанието на наркотичните вещества било минимално и И.А. не е шофирал под въздействието им. Апелативният съд не споделя това становище. Наказателният кодекс определя като квалифициращ признак извършването на деянието „след употреба на наркотични вещества или техни аналози“. Достатъчно е в организма на дееца да бъдат установени следи от наркотик, без значение дали той е повлиял на реакциите му, аргументира се въззивният състав.

Безспорно смъртта на пострадалата е пряка последица от деянието на подсъдимия. Без допуснатото от него нарушение на правилата за движение не би се стигнало до пътно-транспортното произшествие. Коректно първата инстанция е установила съпричиняване от пешеходката, изразяващо се в пресичане на необозначено за целта място.

Съпричиняването и опитът на шофьора да се окаже помощ на пешеходката са сред смекчаващите вината обстоятелства. Към тях Апелативният съд добави продължителния период на наказателното производство, който надхвърля разумния срок за разглеждане на дела с такъв предмет. Предвид тежестта на престъпния резултат и завишената обществена опасност на деянието, обусловена от употребата на наркотични вещества, би било обществено неоправдано да се наложи лишаване от свобода за по-кратък срок, гласи съдебното решение. Съвкупната преценка на обстоятелствата изисква санкцията да е в минималния размер – три години, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

Редактор "Екип на Петел",

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