Апелативният съд във Варна образува дело по жалбата на кмета Коцев срещу мярката му за неотклонение
Апелативният съд във Варна образува дело по жалба на защитата на варненския кмет Благомир Коцев с искане за преразглеждане на размера на паричната гаранция, определена от Варненския окръжен съд, или за замяна на мярката за неотклонение с подписка.
Производството се разглежда по реда на наказателно-процесуалния кодекс, като решенията по дела от общ характер пред Окръжния съд се разглеждат в закрито заседание, без участие и непосредствено изслушване на страните. Срокът за произнасяне е 7 дни, уточняват от Апелативния съд.
Съдията-докладчик по въззивното частно наказателно дело бе определен чрез системата за случайно разпределение на делата сред деветте съдии от Наказателното отделение на Апелативен съд – Варна.
Тази сутрин стана ясно, че часове преди мярката за неотклонение „парична гаранция“ на кмета на Варна Благомир Коцев да влезе в сила, в Окръжния съд във Варна е постъпила жалба от неговия защитник. Адвокатът оспорва размера на гаранцията от 200 000 лева и настоява тя изобщо да не бъде определяна или да бъде заменена с най-леката мярка – „подписка“, пише "Морето".
