Апелативният съд във Варна определи парична гаранция на обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост

Снимка Булфото

Варненският апелативен съд отмени определение на Шуменския окръжен съд, с което мярката на обвинен в причиняване на телесна повреда, вследствие на която е последвала смъртта на мъж, е била изменена от задържане под стража в домашен арест. Горната инстанция определи парична гаранция в размер на 1 000 евро по отношение на Богдан Б.

В началото на март в Шумен обвиняемият и жертвата употребили наркотични вещества. Помежду им възникнал конфликт и обвиняемият нанесъл удар в стомашната област на опонента си и си тръгнал. Тъй като не се прибрал в дома си, 26-годишният пострадал бил обявен за издирване. След установяване на съпричастността на Богдан Б. към деянието, той бил привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда.

Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, предвид негови предходни 6 осъждания. След двумесечен престой в ареста 28-годишният мъж е поискал от Окръжния съд по-лека мярка за неотклонение. Определението на първата инстанция, с което молбата му е била уважена – с определяне на домашен арест, бе протестирано от прокурора.

Представителят на Апелативната прокуратура не приема домашния арест за адекватна мярка. Всички предходни осъждания на Богдан Б. са по повод държане на забранени вещества. Обвиняемият употребява наркотици и в дома си би могъл да се сдобие с тях. Ето защо опасността от извършване на престъпление е реална.

Защитата акцентира на факта, че обвинението е за престъпление по непредпазливост. В този случай законодателят е предвидил максимален 2-месечен срок на задържане. Друг довод, изтъкнат от адвоката, е необходимостта подзащитният му да се грижи за тежкоболния си родител.

Въззивният съд сподели част от възгледите на окръжния съд – за наличието на реална опасност от извършване на престъпление. Настоящият съдебен състав обаче констатира и други обстоятелства, които са от съществено значение при определяне на вида на мярката за неотклонение. При обвинение за престъпление по непредпазливост, задържане под стража за срок, надхвърлящ 2 месеца, е незаконосъобразно. Съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, задължение на прокурора е да освободи обвиняемия при изтичане на този законов срок. Определянето на мярка за неотклонение “домашен арест“ е незаконосъобразно, защото тя предвижда сходно ограничение на лични права, припомни съставът на Апелативен съд – Варна. По тази причина и определеният от Шуменския окръжен съд домашен арест се явява незаконосъобразен, тъй като тази мярка се приравнява на задържането под стража. При изтичането на максималния срок от два месеца, задържането не може да продължи и обвиняемият трябва да бъде освободен незабавно, категоричен е съдът. Паричната гаранция, която бе определена е в размер на 1 000 евро.

Определението на втората инстанция не подлежи на обжалване.

