Apple заведе дело срещу OpenAI за кражба на търговски тайни

Снимка Пиксабей

Технологичният гигант Apple обвини OpenAI, разработчика на ChatGPT, и двама бивши служители в кражба на търговски тайни в съдебен иск, подаден във федералния съд в Сан Хосе, САЩ, предадоха световните агенции.

Един от двамата бивши служители е Тан Тан, бивш старши дизайнер в Apple, който сега е ръководител на отдела за хардуер в OpenAI, където играе ключова роля в разработването на ново устройство на софтуерния стартъп, пише novini.bg.

За разработката на новото си устройство OpenAI нае и Джони Айв, дългогодишният главен дизайнер на Apple, който има и значителен принос за дизайна на iPhone и лаптопите MacBook.

Тан Тан беше най-високопоставеният служител на Apple, преминавал към конкурентната компания. Той е работил в технологичния концерн повече от 20 години и преди да смени работодателя си е отговарял за дизайна на iPhone и Apple Watch.

Другият човек, посочен в съдебния иск, е Чанг Лиу. Apple твърди, че Лиу е бил старши инженер и е работил "по някои от най-чувствителните програми за разработка на продукти на Apple, който му е дал достъп до строго поверителна информация и търговски тайни". Компанията обвинява Лиу, наред с другото, в кражба на лаптоп на Apple и незаконен достъп до корпоративна информация, докато е работил за OpenAI.

Според исковата молба Apple е стигнала до заключението след разследвания, че Тан е злоупотребил с поверителна информация, принадлежаща на производителя на iPhone, в полза на OpenAI.

Наред с другото, той е обвинен, че е подтиквал служители на Apple да носят със себе си компоненти на компанията на интервюта за работа за позиции в OpenAI. Apple разглежда това като част от "стратегия" на OpenAI за придобиване на поверителна информация на компанията.

Apple и OpenAI са партньори от няколко години в използването на изкуствен интелект за iPhone и други устройства на концерна.

Клиентите на Apple могат да препращат към ChatGPT общи запитвания, на които вграденият гласов асистент на компанията, Siri, не може да отговори. Според медийни съобщения OpenAI е обмисляла да заведе дело срещу Apple преди няколко месеца, твърдейки, че е налице нарушение на договора, тъй като партньорството се е развило по-лошо, отколкото е очаквала компанията за изкуствен интелект.

Редактор "Екип на Петел",

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