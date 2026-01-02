Аптекарка в "Марешки": Приемаме само левове. Такива са ни нарежданията

Пиксабей

Аптека отказва да обслужи клиент, който желае да заплати с евро покупката си. Читател на пловдивския сайт TrafficNews сигнализира, че в аптека от веригата „Марешки“ в Пловдив клиентите се обслужват единствено ако плащат с левове. Случаят е от днес.

По думите на клиентката, служителката категорично отказва да ги приеме еврото като платежен инструмент и заявява, че аптеката работи само с български левове. На въпрос защо не се приемат левове, отговорът е кратък и показателен – „такива са ни нарежданията“. Когато клиентката настоява за обяснение, служителката я насочва да се обърне „към шефа“, без да предостави допълнителна информация или алтернатива.

Ситуацията предизвиква възмущение, тъй като става дума за аптека и за закупуване на лекарства, а не за луксозна или развлекателна услуга. Клиентката споделя, че се е почувствала притисната и поставена пред избор, който не би трябвало да съществува – или да плати в левове, или да си тръгне без необходимите ѝ продукти.

Припомняме, че подобна практика влиза в очевидно противоречие със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Съгласно действащите разпоредби, през месец януари е в сила период на двойно парично обращение, при който както еврото, така и българският лев са законни платежни средства. Това означава, че гражданите имат право да плащат в брой и с двете валути, а отказът да се приеме една от двете валути не е предвиден в закона.

Макар законът да допуска рестото да бъде връщано в евро, той не дава основание търговците изцяло да откажат плащания в левове или евро през първия месец от прехода. До края на януари левът запазва статута си на законно платежно средство и клиентите не могат да бъдат ограничавани с вътрешни нареждания или устни инструкции.

Още по-тревожно е, че служител на аптека се позовава на „нареждания“, без яснота на какво законово основание. Това поражда съмнения дали става дума за централизирана политика на веригата, или за самоволна интерпретация на правилата на ниво конкретен обект в Пловдив.

„Преходът към еврото не трябва да се случва за сметка на законите и правата на хората – още по-малко, когато става дума за достъп до лекарства“, заяви читателката пред репортер на медията ни.