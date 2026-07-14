Арабаджиев: Не можем заради няколко тежки катастрофи да обвиняваме всички професионални шофьори

Кадър БНТ, архив

След поредицата тежки катастрофи с участието на тежкотоварни автомобили темата за безопасността на пътя отново излезе на преден план. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС, че обществото не бива да противопоставя професионалните водачи на останалите участници в движението. По думите му основните проблеми са липсата на ефективен контрол и тежките дефицити в пътната инфраструктура.

"За нас човешкият живот е абсолютен приоритет. Няма по-важно нещо от човешкия живот. Професионалните водачи също са бащи, майки, деца и тях също ги чакат у дома“, подчерта Арабаджиев пред водещия Цоня Събчева.

По думите му е естествено инцидентите с тежкотоварни автомобили да имат по-тежки последици заради голямата им маса: "Това са превозни средства с маса до 40 тона и те се управляват по съвсем различен начин. Спирачният им път е значително по-дълъг и управлението е много по-трудно“.

"Има водачи на товарни автомобили, които не спазват правилата за движение. Но това според нас се дължи повече на човешкия фактор и на липсата на постоянен и ефективен контрол“, каза изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи.

Международният транспорт е сред най-строго контролираните

Арабаджиев отхвърли твърденията, че в международния транспорт масово се използват манипулирани тахографи или технически неизправни камиони: "Тахографите вече са от последно поколение и могат да бъдат проверявани дори докато превозното средство се движи. В тях се съдържа информация за последните 56 дни и всяко нарушение остава записано“, посочи той.

По думите му санкциите при подобни нарушения са изключително тежки.

"Фирмите, които извършват международни превози, не биха си позволили да манипулират тахографи или да пускат технически неизправни превозни средства. Да, винаги има изключения, но точно затова контролът трябва да прави всяка санкция неизбежна“, заяви гостът.

Инфраструктурата остава големият проблем

Според изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи сериозна част от риска по българските пътища се дължи на недоразвитата инфраструктура: "В България управляваме по недобри пътища. Държава, в която повече от 50 години се строи магистрала и тя още не е завършена, не дава това, което се очаква от пътната инфраструктура“.

Арабаджиев даде пример и с международния път Видин – Монтана: "Това е част от европейски коридор, а голям участък от трасето продължава да е в ужасяващо състояние“.

Като сериозен проблем гостът посочи и временните забрани за движение на камиони при високи температури. Той подчерта, че никъде в Европа няма такива забрани, а тук те се налагат, въпреки че държавата не е осигурила достатъчно паркинги и санитарни условия за шофьорите.

Контролът трябва да бъде по-интелигентен

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи заяви, че превозвачите не възразяват срещу засилените проверки: "Нямаме проблем с контрола. Тези, които нарушават правилата, трябва да си понесат санкциите. Но към хилядите добросъвестни професионални водачи трябва да се подхожда с необходимото уважение“.

"Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" осъществява контрола с около 120–130 души. Няма как това да е достатъчно. Контролът трябва да бъде по-интелигентен, базиран на анализ на риска и насочен към местата с най-интензивен трафик“, смята Арабаджиев.

Няма как международните шофьори да карат без почивка

По повод твърденията, че професионалните шофьори често са преуморени, Арабаджиев беше категоричен, че в международния транспорт това практически е невъзможно, защото всичко се записва от тахографите и припомни, че от 1 юли европейските правила вече обхващат и част от лекотоварните автомобили.

В заключение той призова обществото да не обобщава вината за тежките катастрофи върху всички професионални водачи: "Никой не излиза на пътя с намерението да предизвика катастрофа. Не можем заради няколко тежки произшествия да противопоставяме водачите на тежкотоварни автомобили на всички останали участници в движението“.

Редактор "Екип на Петел",

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