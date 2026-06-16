Арабист: Надявам се примирието между САЩ и Иран да е трайно

Кадър БНТ

Арабистът проф. Владимир Чуков изрази надежда, че примирието между САЩ и Иран ще се запази дългосрочно. В ефира на сутрешния блок на БНТ той подчерта, че последиците от конфликта се отразяват пряко на всички, включително чрез икономически ефекти като инфлацията.

По думите му инфлацията в еврозоната в момента е около 1,5%, но според него има тенденция за повишение в резултат на геополитическата нестабилност.

Проф. Чуков отбеляза още, че ключовите параметри на постигнатите договорености все още не са окончателно изяснени, като според него процесът остава отворен и подлежи на допълнителни преговори, пише novini.bg.

Той изрази мнение, че американският президент Доналд Тръмп е прибързал в някои от изявленията и действията си по темата.

Редактор "Екип на Петел",

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