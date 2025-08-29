Арабистът проф. Владимир Чуков: "Tази катастрофа изобщо не е трябвало да се случва"

"Много ми се иска, но като гледам ситуацията на терен каква е, много неща излизат на повърхността. Виждаме ужасяващи репортажи. Не е човешко да се живее в такива условия. Тази катастрофа, която е в Ивицата Газа, е предизвикана от човек, но не се казва от кой човек. Има сблъсък на интереси. Има междумедийна хибридна война между "Хамас" и Израел. Какви са статистиките и кой е виновен за тази в един момент човек се обърква", каза арабистът проф. Владимир Чуков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му тази катастрофа изобщо не е трябвало да се случва.

"Няма човешко същество, което би подкрепило подобен тип операция. Ясно е, че в момента се гонят и правят планове, по които дори Израел да каже, че имат 100% контрол над Ивицата Газа, то няма да бъде реалното състояние, защото "Хамас" са вътре като идеология, като идеи. Хора, които изглеждат невинни, са част от "Хамас". Гладуваща жена даде интервю пред най-голямата болница, беше потресаващо", допълни проф. Чуков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че в момента има словесна престрелка между ООН и американската фондация, която предоставя храната.

"Това, което се е взело като решение, е да има повече храна, повече пунктове. В момента американската фондация има само 4 пункта. Хората, по които се стреля, преминават военни линии. Доскоро беше битката между ООН и тази фондация. Преди 2 седмици имаше камион, който беше откраднат от въоръжени лица от "Хамас". Тези хора не могат да бъдат изкоренени. Когато започна войната се считаше, че те имат около 30-40 000 военни", коментира гостът.

Проф. Чуков е на мнение, че хората на "Хамас" не са ликвидирани.

"Обградиха Газа от три страни, както ще стане с жителите? Част от тях не искат да си ходят. Проблемът е, че в момента, в който се появиха израелските танкове, се появиха хората от тунелите. Имаше опити да бъдат отвлечени - старата песен на нов глас. Там се случва нещо, което никой не може да ви каже точно какво е, но има смърт. Това е една война, която не трябваше да се случва", отново повтори той.

Арабистът смята, че има надцакване.

"Двете страни пропуснаха да се създаде единственото реално решение - създаването на Палестинската държава. Проблемът е, че от 1992 година до 2008 година имаше предложения, които никога повече няма да получат. Политика се прави с конкретни предложения с конкретни политики. Нетаняху и двамата му министри са създали един институт, който се опитват да пропагандират, никога повече те няма да се оттеглят от селищата", категоричен е той.

