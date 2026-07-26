Арагчи: Атаката на Украйна срещу ирански кораб не може да остане без отговор

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Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи предупреди, че атаката на Украйна срещу ирански търговски кораб "не може да остане без отговор". При удара в Каспийско море беше уби един моряк и друг беше ранен.

В съобщение в социалната медийна платформа "X" в неделя Арагчи директно посочи украинския президент като отговорен за удара, след като Володимир Зеленски потвърди в събота, че силите на страната му е предприели атака срещу кораби, свързани с Иран.

Арагчи определи атаката като "крещящо нарушение на Устава на ООН". Той също така изрази твърдение, че ударът е извършен "по молба на Израел, за да въвлече Европа в своята война".

Абас Арагчи заяви, че е изяснил позицията на Иран в разговори с върховния представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и с руския външен министър Сергей Лавров.

Редактор "Екип на Петел",

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