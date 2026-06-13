Арагчи: Няма да има преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран без временно споразумение
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Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви днес, че преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран ще има на по-късен етап, и то само ако влезе в сила предложеното временно споразумение, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.
Иранският първи дипломат посочи, че временното споразумение включва отварянето на Ормузкия проток и прекратяването на конфликтите на редица фронтове. Арагчи добави, че въпросният меморандум за разбирателност още не е подписан и текстът му може да претърпи промяна.
Арагчи подчерта, че регулирането на корабоплаването през Ормузкия проток, свързващ Персийския залив с Индийския океан, няма да се върне към статуквото отпреди войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година. По думите му Иран и Оман имат суверенни права върху протока, като Иран е в състояние да осигури безопасното преминаване на плавателни съдове през него.
По-рано днес премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че между САЩ и Иран е постигнато съгласие по текста на мирно споразумение, а посредниците поддържат контакт и с двете страни, за да го доведат до успешен край, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Преди това самият Арагчи каза, че „Меморандумът за разбирателство от Исламабад“ относно американско-израелската война срещу Иран „никога не е бил толкова близо“, но призова медиите да се въздържат от непотвърдени информации за съдържанието му, докато той не бъде финализиран, предадоха Ройтерс и Франс прес.
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