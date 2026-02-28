Арбанаси ще е център за честванията на Тодоровден

снимка,архив: Булфото

За поредна година село Арбанаси ще е център на честванията за големия християнски празник Тодоровден в община Велико Търново. По традиция там ще има пищна програма с много веселие и изненади.



Събитието ще е в конната база, която се намира непосредствено преди Арбанаси. Тържеството започва в 11:30 часа с водосвет и поздрав към всички именици. След това празникът продължава с дефиле на жокеи и коне, като ще бъде избран и награден "Най-гиздавия кон“. Ще има и състезание с прескачане на препятствия. Организаторите са се погрижили още да подсигурят за желаещите безплатна разходка с файтон и кратки уроци по езда, допълва Фокус.



Конната база в Арбанаси се счита за една от най-добрите у нас. В нея се отглеждат над 70 коня, като голяма част от тях са носители на редица награди заедно със състезателите от Клуба по конен спорт "Калоян 92“, който отново е държавен шампион на България.



Тодоровден е християнски празник в памет на мъченика от IV век свети Теодор Тирон. Той е с плаваща дата, свързана с датата на Великден, и се отбелязва съботния ден от първата седмица на Великия пост, наричана по тази причина Тодорова неделя.



Тодоровден е и един от популярните народни празници в България, свързван с отглеждането на коне. Наричан е също Конски Великден, Тодорова събота, Тодорица.



Фолклорната традиция свърза свети Тодор с конете– на Тодоровден той обличал девет кожуха и яхнал коня си отивал при Бог, за да измоли идването на лятото. Според традицията на този ден всеки притежател на кон трябва да го изведе и да участва с него в надбягване, наричано кушия или домле.



На Тодоровден празнуват имен ден хората с имена Тодор, Тодорка, Теодора, Тея, Теа, Божидар, Божидара, Доротея, Дора и производните им.

