Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), два червени картона за гостите

кадър: Диема Спорт

Арда (Кърджали) и Кауно Жалгирис играят при резултат 2:0 в решаващ реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Димитър Велковски (8) и Светослав Ковачев (12) бяха точни за домакините с красиви попадения. Двубоят на стадион "Арена Арда" е ръководен от Анте Чулина от Хърватия.

Българският тим има преднина от първата среща, спечелена с 1:0 като гост, благодарение на гол на Антонио Вутов. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Раков или Макаби Хайфа в плейофите за влизане в груповата фаза на турнира.

В 8-ата минута Арда поведе с прекрасен гол на Димитър Велковски от далечна дистанция. Бранителят на домакините отправи истински снаряд към вратата на Кауно и препарира вратаря на гостите от около 30 метра, предаде Спортал.

Само 4 минути по-късно Арда вкара втори гол-красавец. Този път момчетата на наставника Александър Тунчев хванаха гостите на контраатака. Светослав Ковачев проби през центъра и пробва комбинация с Бирсент Карагарен. Топката бе неудобна за крилото и се удари в петата му, получавайки се пас към Ковачев. Последният стреля от около 40 метра и прехвърли вратаря на Кауно.

Арда поуспокои темпото на игра в следващите минути. В 33-ата минута гостите останаха с човек по-малко след безобразно влизане на Дивин Наа в опорния крак на Серкан Юсеин. Само късметът покри халфа на Арда от сериозна контузия и счупен крак.

В третата минута на добавените пет Кауно остана с 9 души на терена. Темур Чогадзе извърши също грубо нарушение срещу Давид Акинтола, което доведе до втори жълти и респективно червен картон.

В 49-ата минута далечен шут на Иван Тилев беше париран от вратаря на Кауно. Далечните удари за Арда в днешния двубой бяха истинско изпитание за стража на гостите. В 53-ата минута Бирсент Карагарен опита късмета си. Топката описа коварна парабола, при която Томас Шведкаускас плонжира и успя да я избие над гредата.

В 69-ата минута Феликс Ебоа Ебоа не успя от метър разстояние до голлинията да прати топката в мрежата. Бранителят се бе позиционирал на втора греда, където игра с глава, но стреля в аут. Четири минути по-късно далечен шут на Акинтола премина покрай гредата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!