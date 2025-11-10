Арда нанесе историческа загуба на Лудогорец

Снимка: ludogorets.com

Арда на три пъти повежда и в крайна сметка стигна до успеха след гол на Андре Шиняшики три минути преди края.

Лидерът в класирането Левски запази аванса си на върха от 5 точки пред втория ЦСКА 1948. Лудогорец остава едва пети с изоставане от 11 точки зад сините.

Гостите поведоха в 13-а минута с гол на Ивелин Попов след асистенция на Андре Шиняшики. В 27-а минута Лудогорец изравни с попадение на Ивайло Чочев с глава.

Разградчани продължиха да атакуват повече в търсене на втори гол, но в добавеното време на първата част гостите от Кърджали изненадващо поведоха. Бирсент Карагарен завърши прецизно контраатака след асистенция на резервата Антонио Вутов, пише Флашнюз.

През втората част Лудогорец продължи да натиска, но рядко стигаше до добри положения за гол. Все пак в 73-а минута стана 2:2 Удар на резервата Емерсон рикошира в защитник и влезе в мрежата.

Три минути преди края на редовното време обаче Андре Шиняшики технично копна топката над Серджио Падт, осигурявайки победата на Арда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!