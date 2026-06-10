Арда обяви Виктор Попов

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Виктор Попов бе представен официално като нов играч на Арда.

Кърджалийци са втория наш клуб, за който десният бек ще играе след родния му Черно море.

След неуспешния сезон с полския Корона Киелце Виктор е амбициран да е на познатото си високо ниво с екипа на Арда, за да се завърне и в националния отбор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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