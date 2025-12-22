Арест във Варна
22.12.2025 / 14:02 0
Кадър Читател на Петел
Арест в момента във Варна.
Има полиция на улица "Генерал Столетов" във Варна.
Очаквайте подробности!
Редактор "Екип на Петел"
