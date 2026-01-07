Арест за 18-годишен младеж, нападнал и ограбил мъж в дома му

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Районният съд в Берковица взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 18-годишния С. Л. Н., обвиняем за грабеж чрез употреба на сила, съобщиха от институцията.

Срещу С. Л. Н. е повдигнато обвинение за това, че на 2 януари в град Вършец проникнал в къщата на 61-годишен мъж, ударил го с дървена летва по главата и откраднал мобилния му телефон, след което избягал. При задържането 18-годишният успял да избяга от полицията и е заловен в необитаема къща в Берковица няколко часа по-късно.

В съдебната зала С. Л. Н. поискал да се върне при семейството си, но според съда съществува реална опасност обвиняемият да се укрие. Също така макар да не е осъждан, като непълнолетен е извършил кражби, за две от които са му налагани административни наказания от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

За престъплението, за което С. Л. Н. е привлечен като обвиняем, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години. Решението за постоянния арест на съда в Берковица може да се обжалва в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана.

По-рано тази година Окръжният съд постанови постоянна мярка „задържане под стража“ на мъж от Видин, обвинен в убийство, припомня БТА. Това е първото убийство в област Монтана за 2026 г., случило се на 1 януари.

