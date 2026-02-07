Арест за 19-годишен младеж от Варна, продавал течност за вейп с наркотик на непълнолетни

Снимка: Пиксабей

Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо 19-годишен младеж обвинен, че държал с цел разпространение на аналози на високорискови наркотични вещества. Касае се за течност за електронни цигари, т.нар вейп със съдържание на синтетичен канабиноид.

В искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, прокуратурата посочи, че разследването е започнало на 3 февруари 2026 г., след подаден сигнал от майка на непълнолетно момиче, подаден на телефон 112. В него жената посочила, че от няколко дни дъщеря ѝ е в неадекватно състояние и имала съмнение, че е употребила наркотично вещество. В жилището им намерила и бутилка с течност. Отзовалият се на сигнала полицейски патрул в кв. „Вл. Варненчик“ задържал 19-годишния мъж в близост до жилищния блок на непълнолетното момиче.

В автомобила, в който бил задържан също било намерено вещество с аналог на наркотик. От държавното обвинение посочиха, че деянието е с изключително висока степен на обществена опасност, тъй като младежът е разпространявал субстанциите сред млади хора – най-вече непълнолетни, като се свързвал с тях чрез социалните мрежи. Дори ги обучавал как да ги използват, без да имат представа за въздействието, което може да окажат на здравето им. На момичето, на което е осигурил наркотичното вещество е назначена експертиза, за да се установи как субстанцията е повлияла на психика ѝ. Друг довод прокуратурата да иска „задържане под стража“ е фактът, че той не живее на адресите, на които е регистриран.

Защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка за неотклонение – „домашен арест“. Посочено беше, че момчето е студент, на млада възраст, с чисто съдебно минало и без криминални регистрации.

След като се запозна с материалите по делото и изслуша становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че има налични достатъчно доказателства, от които обосновано да се подозира съпричастността на 19-годишния младеж към престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Според разпоредбите на закона престъплението се счита за тежко умишлено и за него се предвижда наказание от 2 до 8 години „лишаване от свобода“. То се отличава и с висока степен на обществена опасност.

В прокотол младежът е посочил, че откритите вещества в жилището, което обитава, му принадлежат. За съда са налице и другите основания да бъде задържан под стража. По делото има данни, че рискът да извърши престъпление е реален. Съставът на Варненския окръжен съд мотивира това с информацията, че той не живее на известните на органите на реда адреси. Неподходяща се явява мярката „домашен арест“, тъй като 19-годишният мъж е комуникирал с клиентите си през мобилен телефон, което означава, че би могъл да повлияе на свидетелите, които предстои да бъдат разпитани, както и да продължи с престъпната си дейност.

Поради изложените съображения, съдебният състав определи, че единствената подходяща мярка за неотклонение се явява най-тежката – „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд - Варна подлежи на обжалване.

