Арест за 53-годишна жена от Варна, обвинена в наркоразпространение

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Варненският апелативен съд потвърди ареста на жена, обвинена в държане с цел разпространение на три вида наркотици във Варна и в разпространение на фентанил. Окръжният съд в града е взел най-тежката мярка за неотклонение спрямо Р. Х. Тя обжалва пред горната инстанция.



Срещу 53-годишната жена е повдигнато обвинение за престъпно деяние, извършено при опасен рецидив, като продължавано престъпление и в съучастие с друга обвиняема. Иззети са 15.6 г фентанил, 8.1 г метамфетамин и 7.7 г марихуана. Р. Х. е привлечена и за разпространение на свидетел на 0.45 гр. фентанил. Тя е осъждана неколкократно, а последното си наказание е изтърпяла миналата година.

Представителят на Апелативната прокуратура подчерта, че последно изтърпените 2 години лишаване от свобода не са постигнали необходимия резултат. Едва 16 месеца по-късно тя отново е нарушила закона. Единствено задържането под стража би я възпряло от ежедневно развиваната престъпна дейност, категоричен бе прокурорът.

Защитата оспори наличието на която и да е от изискваните от закона предпоставки за най-тежката мярка. Адвокатът изтъкна, че в дома на подзащитната му не са намерени забранени вещества. Няма данни тя да е продавала от жилището си. Поставена бе под въпрос самоличността на жената, от която свидетелят е купил наркотика на инкриминираната дата, тъй като разпознаване не е извършено.

Апелативният съд подчерта значителните количества държани наркотични вещества, в това число над 15 г фентанил. Права е първата инстанция в становището си, че доказателствата в достатъчна степен обосновават предположението за съпричастността на обвиняемата към престъплението, посочи въззивният съд. Достатъчно са гласните доказателства, според които на 26 септември жената е разпространила фентанил.

Забранените субстанции са установени в дома на съпроцесничката ѝ, но подозрението в съпричастността на Р. Х. се извлича от цялостната доказателствена маса. Освен това тя е трикратно осъждана за идентични престъпления. По-малко от година и половина след излизането си от Сливенския затвор е осъществила разследваната сега деятелност. Ето защо опасността да извърши престъпление при по-лека мярка е повече от реална.

При тези обстоятелства Апелативен съд – Варна не намери основания да преразгледа постановеното задържане под стража. Определението е окончателно.

