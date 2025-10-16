Арест за двама гърци, предупреждавали с фарове шофьорите за полицейски проверки

снимка: Пиксабей

Арестуваха двама гърци, че информирали шофьорите за полицейски проверки. Двамата арестувани гърци са организирали две интернет платформи, в които предупреждавали шофьорите за полицейските проверки в районите на Атина, Солун и Крит. До тази информация са имали достъп само членове на платформите. Едната е с активност от 200 хиляди души, а другата е с 173 хиляди абонати. Информацията е предавана в реално време и полицията разследва от къде двамата са получавали точни данни за движението на екипите на пътна полиция, допълва БНР.

Полицаи от отдела за борба с киберпрестъпленията са се включили като участници и достигат до организаторите.

Арестуваните са обвинени в нарушаване на закона за движение по пътищата и организиране на престъпна група, съобщиха полицаите.

Подаването на сигнал с фаровете за предупреждаване на шофьорите, че наближават полицейска проверка вече се глобява със 100 евро. Тълкува се като умишлено неправилно използване на автомобилна маневра.

