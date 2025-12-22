Арест за мъжа, унищожил 215 надгробни плочи в София
Снимка: Булфото
По искане на Софийската районна прокуратура съдът постанови задържане до 72 часа на 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на над 200 надгробни плочи на Централните софийски гробища, предава БНР.
От прокуратурата информират, че събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември вечерта мъжът е унищожил и повредил 215 надгробни плочи и урни на стойност 100 000 лв.
Прокуратурата е внесла искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.
