Арест за мъжа, унищожил 215 надгробни плочи в София

22.12.2025 / 14:46 1

Снимка: Булфото

По искане на Софийската районна прокуратура съдът постанови задържане до 72 часа на 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на над 200 надгробни плочи на Централните софийски гробища, предава БНР.

От прокуратурата информират, че събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември вечерта мъжът е унищожил и повредил 215 надгробни плочи и урни на стойност 100 000 лв.

Прокуратурата е внесла искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

kris (преди 45 секунди)
Рейтинг: 550596 | Одобрение: 103731
А сам ли го е направил....?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

