Арест за обвинен в притежание на фентанил във Варна

Снимка МВР, илюстративна

Апелативен съд – Варна не уважи жалбата на защитата срещу определение на Варненския окръжен съд, с което мъж, обвинен в наркопрестъпления е бил задържан под стража. Спрямо Деан Н. е повдигнато обвинение за това, че на 19. май в хотелска стая в условията на продължавано престъпление е държал 48.07 фентанил и 0.9 фентанил, примесен с метамфетамин и че е направил опит да разпространи от опиоида.

Представителят на Апелативната прокуратура отбеляза, че обвиняемият е осъждан над 15 пъти, което означава, че коригиращ ефект не е постигнат. Мъжът няма постоянен адрес, събрани са данни, че разпространява различни по вид вещества. Иззетият сега фентанил е в значително количество, подчерта прокурорът.

Защитата обоснова искането си за по-лека мярка за неотклонение с влошеното здраве на 43-годишния мъж. По думите на адвоката, задържането под стража е несъразмерно тежка мярка.

Съставът на въззивната инстанция посочи, че установеното от Окръжния съд наличие на обосновано предположение за авторството на деянието намира опора в доказателствата: свидетелски показания, протоколи за претърсване и изземване и експертна справка на забранени вещества. Апелативният съд намира, че са налице и двете опасности – и от укриване, и от извършване на престъпление. Макар да има постоянен адрес, Деан Н. не пребивава на него, а обитава адреси, наемани от различни лица. Освен предходните осъждания, взети предвид от първата инстанция, Апелативният съд обърна внимание на високата обществена опасност на деянието – държане с цел разпространение на фентанил в значително количество. От изложеното се налага изводът, че задържането под стража отговаря на целите на мерките за неотклонение, посочени в процесуалния закон.

Съдебният акт, с който Варненският апелативен съд потвърди първоинстанционното определение за задържане под стража на Деан Н., е окончателен, съобщи Пресслужба на Апелативен съд - Варна.

