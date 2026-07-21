Арестант от Сандански почина в следствения арест в Благоевград

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Арестант от Сандански е починал в следствения арест в Благоевград, съобщава Pirinsko.com.

Сигнал за рязкото влошаване на здравословното му състояние е подаден от служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Извиканият на място екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград само е констатирал смъртта на мъжа.

По първоначални данни най-вероятната причина за фаталния край е инфаркт, но точните медицински причини ще станат ясни след извършването на аутопсия в София.

По случая вече е образувана проверка, а следователи и прокурори от Благоевград провеждат процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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