Арести на журналисти в Турция преди срещата на НАТО в Анкара

снимка: МВР

Двама журналисти бяха арестувани в Турция в неделя, съобщиха техните медии.

Това са последните арести в поредица от задържания преди срещата на върха на НАТО в Анкара, на която ще присъстват десетки лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.

Главни пътни артерии в турската столица бяха затворени, а полиция е разположена по страничните улици. Властите засилиха охраната на града в очакване на срещата на 7 - 8 юли. Тръмп поддържа добри отношения с дългогодишния президент на Турция Реджеп Тайип Ердоган, а членовете на НАТО се надяват да го привлекат на своя страна в Анкара на фона на продължаващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към алианса, подсилени от страховете, че Русия може да предприеме нови атаки в Европа през следващите години. Правозащитни организации обаче се оплакват от все по-ограниченото пространство за несъгласие в Турция през последните седмици.

В неделя Бусе Сьогютлю, редактор на международните новини в онлайн вестника T24, и Джерен Ердогду, журналист в OdaTV, бяха задържани по неуточнени причини, съобщиха медиите им. Адвокатът на Сьогютлю, Ерман Йозтюрк, заяви пред АФП, че смята задържането за свързано със срещата на НАТО. Ерол Йондероглу, представител за Турция на организацията "Репортери без граници" (RSF), осъди операциите, предприети преди срещата, определяйки ги като безразборни, произволни и хаотични, които застрашават репутацията и сигурността на журналистите. Всекидневникът "Джумхуриет" съобщи, че десетки хора са арестувани в неделя, без да посочи причината.

Езги Оналан, ръководителка на истанбулския клон на Асоциацията на съвременните юристи (CHD), също беше задържана, съобщи правозащитната организация, която често е мишена на властите. Миналият месец "Хюман Райтс Уоч" осъди ареста на около 200 души преди срещата, заявявайки, че той демонстрира безмилостна нетърпимост към свободата на словото и събранията. Организацията посочи, че сред задържаните има политически активисти, адвокати, академик и журналист, както и известен активист за правата на ЛГБТ хората, докато прокурорите заявиха, че целта е била да се осуетят действия на терористични организации.

Анкара забрани всички демонстрации до приключването на срещата, а 19 протестиращи от Комунистическата партия на Турция (HKP) бяха арестувани в града в неделя, съобщи партията. Лидерът на основната опозиционна партия в Турция Кемал Кълъчдароглу осъди репресиите в платформата X, заявявайки, че не съществуването на протести уврежда репутацията на държавата, а потискането на правото на демократичен протест.

Редактор "Екип на Петел",

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