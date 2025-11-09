Арести в Испания заради 14-годишно момиче

Снимка: Пиксабей

Петима души са арестувани в испанската област Навара за търговия със съдбата на 14-годишно момиче, което е било принуждавано да сключи брак с 20-годишен младеж.

Гражданската гвардия и каталунската полиция арестуваха мъж и жена в Навара за предполагаема продажба на 14-годишната им дъщеря за 5000 евро, пет бутилки уиски и храна на друго семейство в Лейда. Двете фамилии са арестувани заедно с 20-годишния младеж, за когото е трябвало да бъде омъжено момичето. Детето, което принадлежи към ромска общност, е спасено от полицията и е настанено в център за закрила на непълнолетни, допълва БНР.

По данни на Гражданската гвардия „продажбата“ е извършена през януари в Навара, където родителите на момичето, 35-годишен мъж и съпругата му, са предложили дъщеря си на семейство от Лейда, за да се омъжи за сина им. След като „сделката“ е финализирана, непълнолетното дете е отведено в Каталуния, където е останало под контрола на семейството, което я е купило. Тийнейджърката не е била записана на училище и е била принудена да проси, за да осигури пари за семейството. Петимата арестувани са обвинени в трафик на хора с цел принудителен брак.

