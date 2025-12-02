реклама

Арести в службата на Кая Калас в Брюксел

02.12.2025 / 13:26 3

стопкадър: Ютуб

Белгийската федерална полиция е извършила претърсвания днес в Колежа на Европа в Брюж и дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел.

Действията са във връзка с разследване на Европейската прокуратура, свързано с измама, свързана с европейски средства, използвани за обучение на дипломати. Три лица са арестувани и имунитетът им е отнет, съобщи белгийската национална телевизия ВРТ, цитирана от БНТ.

От името на Европейската прокуратура федералната полиция е извършила претърсвания в различни сгради на Колежа на Европа в Брюж, Европейската служба за външна дейност (EEAS) в Брюксел и домовете на заподозрени.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
уйчо (преди 25 минути)
Рейтинг: 120359 | Одобрение: 6454
Е, не сме ги измислили тея неща ние. Там, където отиваме, другите се връщат.
2
0
kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 540382 | Одобрение: 101162
А Калас много внимателно за врата и в терариум, да не клъвне някого.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 158972 | Одобрение: 17482
На лов за мушмуроци!!! ;)Усмивка:errm:

