Арести в службата на Кая Калас в Брюксел

Белгийската федерална полиция е извършила претърсвания днес в Колежа на Европа в Брюж и дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел.

Действията са във връзка с разследване на Европейската прокуратура, свързано с измама, свързана с европейски средства, използвани за обучение на дипломати. Три лица са арестувани и имунитетът им е отнет, съобщи белгийската национална телевизия ВРТ, цитирана от БНТ.

От името на Европейската прокуратура федералната полиция е извършила претърсвания в различни сгради на Колежа на Европа в Брюж, Европейската служба за външна дейност (EEAS) в Брюксел и домовете на заподозрени.

