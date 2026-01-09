Арестуваха 10 души, откраднали криптовалута за над 4 млн. долара при инсценирана полицейска акция в Турция

Пиксабей

Турските власти арестуваха десет души, сред които и действащ полицай, заподозрени в присвояване на криптовалута за над 4 милиона долара при фалшива полицейска операция в южния турски град Анталия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

По информация на Турската прокуратура инцидентът е станал рано сутринта на 29 декември м.г., когато шестима души, облечени в полицейски униформи и жилетки, са влезли във вила в квартал Ширинялъ, представяйки се за полицейски служители и показвайки фалшиви полицейски карти.

Като заявили, че имат съдебна заповед за обиск, шестимата души закопчали с белезници охранителите на имота и прехвърлили криптовалути на стойност над 4 милиона долара от сметката на собственика на обекта в техни сметки, като същевременно иззели записите от охранителните камери на вилата.

След подаден сигнал по случая Главната прокуратура на Анталия е провела разследване, в рамките на което са идентифицирани и задържани общо 13 заподозрени за извършването на фалшивата операция. От тях десет, сред които един руски и двама белгийски граждани, са оставени в ареста, а на други трима са наложени мерки за съдебен контрол.

При претърсвания в домовете и превозните средства на заподозрените са установени и иззети общо два пистолета, над 60 000 долара в брой, портфейл с криптовалути, пластмасови белезници, използвани при инцидента и 23 мобилни устройства.

