Арестуваха 115 заподозрени за планирани атаки по Коледа и Нова година в Турция

Турските власти съобщиха, че са осуетили планирани атаки срещу коледни и новогодишни събития, след като са арестували 115 души, заподозрени за връзки с групировката „Ислямска държава“.

По информация на главния прокурор на Истанбул са извършени масови акции на 124 адреса в града, съобщава bTV. При обиските са иззети огнестрелни оръжия, боеприпаси и документи, свързани с дейността на терористичната организация.

Според властите поддръжници на „Ислямска държава“ са подготвяли атаки на територията на Турция, като основните им цели са били немюсюлмански общности и празнични събития в края на годината.

Освен 115-те задържани, полицията издирва още 22 заподозрени.

От прокуратурата уточняват, че арестуваните са поддържали контакти с членове на групировката извън Турция.

Турция редовно провежда операции срещу лица, заподозрени във връзки с терористичната групировка. Страната има обща граница със Сирия, където „Ислямска държава“ продължава да действа в отделни райони.

Междувременно президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа, който поддържа тесни връзки с Анкара, заяви готовност за сътрудничество със САЩ и европейските държави за ликвидиране на останалите клетки на организацията.

По-рано Съединените щати нанесоха въздушни удари по позиции на „Ислямска държава“ в Сирия, след като при нападение на групировката бяха убити двама американски военнослужещи и цивилен преводач.

