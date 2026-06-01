Арестуваха 17-годишен за нападение над кмета на монтанско село

01.06.2026 / 14:23 0

Снимка Булфото

17-годишен младеж е задържан за нападение над кмета на монтанското село Вирове. Инцидентът е станал около 23:30 часа в неделя, съобщиха от полицията.

По информация на NOVA кметът Валентин Колов е бил ударен с лопата след възникнал конфликт заради силна музика, която пуснали празнуващи в селото. В полицията бил подаден сигнал за това и на място пристигнал екип, който предупредил присъстващите да намалят музиката.

Според първоначалната информация 17-годишният младеж решил, че сигналът е подаден от кмета и малко по-късно го нападнал с лопата. Колов е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Пред екипа на NOVA той заяви, че не знае каква е причината да стане жертва на нападението. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че вследствие на удара с лопата в дясното око 56-годишният мъж е изгубил съзнание. 

Служители на Районното управление в Монтана продължават работата по случая. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице, пише novini.bg.

Серж (преди 23 секунди)
Рейтинг: 240360 | Одобрение: 48590
Сега трябва да го осъдят по бързата процедура и да лежи, но...Ще скочат от хелзивгския комитет, че е дете и ще му пръднат на циганския....

