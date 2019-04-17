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Арестуваха 36-годишен заради опожарена кола във варненско село

17.04.2019 / 11:22 2

Вчера е постъпил сигнал за пожар в «Рено», намиращо се в с. Неново. След проведени действия по разследване на случая е установено, че се касае за умишлен палеж, съобщиха от пресцентъра полицията във Варна.

 

Установен е и задържан за срок до 24 часа извършителят на деянието – В.Я. (36 г.) от същото село, известен на МВР и осъждан. По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Провадия.

 

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Коментари
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gradevv (преди 25 минути)
Рейтинг: 1659 | Одобрение: 799
И скоро, като го пуснат, пак ще го направи същото.
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n eXu s (преди 30 минути)
Рейтинг: 23618 | Одобрение: -19477
Таратайка - много важно нещо! Без нея кобилите не дават ебане! Поне при плебеите!
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