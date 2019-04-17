Арестуваха 36-годишен заради опожарена кола във варненско село

Вчера е постъпил сигнал за пожар в «Рено», намиращо се в с. Неново. След проведени действия по разследване на случая е установено, че се касае за умишлен палеж, съобщиха от пресцентъра полицията във Варна.

Установен е и задържан за срок до 24 часа извършителят на деянието – В.Я. (36 г.) от същото село, известен на МВР и осъждан. По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Провадия.

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