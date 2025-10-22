Арестуваха 37 души за източване на евросубсидии в Гърция

Пиксабей

Днес в Гърция бяха обявени първите арести по скандала с източването на евросубсидии.

Полицията арестува 37 души, които с неверни документи са източвали милиони евро европейски субсидии и са присвоили средства. Разследването се следи от европейската прокуратура, предаде БНР.

Арестуваните са фалшифицирали документи от името на фермери, които не са знаели за измамата.

Единият от арестуваните е от остров Крит. Заемал е държавна длъжност, като е издавал потвърждения за несъществуващи обработваеми земи. Друг от град Яница е намирал собственици на земи, които не са обработваеми и от тяхно име е получавал субсидии.

Създадена е организирана престъпна група в цялата страна, като арестуваните не са само от Крит, но и от Солун, област Атика и от Едеса.

Поне до сега властите са открили фалшиви документи по които са получени над 5 милиона евро в последните четири години.

Разследването продължава. Според европейската прокуратура в присвояването на европейски средства са участвали над сто души.

