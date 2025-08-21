Арестуваха 52-годишен мъж, насилвал родителите си

снимка Булфото

Мъж на 52 години от Луковит е бил задържан за срок до 24 часа за домашно насилие над родителите си, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Около 13:00 ч. вчера в Районното управление в Луковит е получен сигнал, който гласял, че на адрес в града мъжът е упражнил домашно насилие спрямо своите родители. По случая е образувана проверка и работата продължава.

В началото на август 40-годишна жена подаде сигнал за домашно насилие срещу мъжа, с когото живее на семейни начала, предаде БТА.

