Арестуваха 64-годишен мъж за опит за убийство

По искане на Окръжната прокуратура в Плевен е задържан 64-годишен мъж за опит за убийство, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Оттам допълват, че 64-годишният е привлечен като обвиняем за това че на 24 декември в с. Опанец е направил опит умишлено да умъртви 40-годишен мъж.

В хода на разследването е установено, че пострадалият живеел в дома на обвиняемия. Вечерта между двамата възникнал конфликт, при който 64-годишният нанесъл няколко прободно-прорезни рани с нож в областта на гърба, шията и корема на 40-годишния мъж.

Пострадалият бил откаран в Спешно отделение, където му е оказана медицинска помощ.

Окръжната прокуратура в Плевен е привлякла извършителя като обвиняем за опит за убийство и е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Окръжният съд е приел доводите на прокуратурата, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че 64-годишният е извършил престъплението, за които е привлечен като обвиняем. Съдът е сметнал, че е налице реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление и е постановил спрямо него най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, допълват от пресцентъра на прокуратурата.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново.

От прокуратурата добавят, че в хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели и са назначени необходимите експертизи. Открит и иззет е ножът, с който е извършен опитът за убийство. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Плевен.

В резултат на инцидент в Кнежа от 16 декември вечерта мъж на 54 г. беше привлечен като обвиняем за опит за убийство, извършен при опасен рецидив, предаде БТА.

