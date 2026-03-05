Арестуваха Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние

снимка: Бритни Спиърс, Инстаграм

Поп звездата Бритни Спиърс е била арестувана в сряда вечерта (5 март) за предполагаемо шофиране под въздействие на алкохол в окръг Вентура, Калифорния.

Калифорнийският пътен патрул е задържал 42-годишната певица около 21:28 ч. местно време в сряда.

Властите съобщиха, че по-късно Спиърс е била регистрирана в местно място за задържане около 03:02 ч., преди да бъде освободена в 06:07 ч. в четвъртък (5 март), цитира Page Six данни от регистрите на шерифската служба на окръг Вентура.

Развлекателният сайт TMZ първи съобщи за ареста, предаде БГНЕС.

Спиърс трябва да се яви в съда на 4 май във връзка със случая. След ареста певицата е премахнала профила си в Instagram, макар че не е ясно дали това е свързано с инцидента.

Арестът идва малко след като Спиърс получи постоянна ограничителна заповед срещу 51-годишен мъж от Луизиана, който според твърденията години наред я е тормозил онлайн и се е появявал пред дома ѝ в Лос Анджелис. Според съдебни документи мъжът е публикувал няколко обезпокоителни съобщения в социалните мрежи и е контактувал с певицата още от 2013 г. Той също така е бил арестуван за незаконно проникване в дома ѝ през 2025 г.

Спиърс е имала и предишни проблеми със закона. През 2007 г. срещу певицата бяха повдигнати четири обвинения за административни нарушения, свързани с предполагаем инцидент „удар и бягство“, при който е бил ударен паркиран автомобил в Лос Анджелис.

По-късно обвиненията бяха уредени, след като тя заплати щетите по автомобила, а съдебно жури я оправда по отделно обвинение за шофиране без калифорнийска шофьорска книжка.

Спиърс, известна с хитове като Toxic и Oops!... I Did It Again, все още не е коментирала публично последния арест.

