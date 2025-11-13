Снимка: Пиксабей

Арестуваха Ейкън в окръг ДеКалб, щата Джорджия.

Изпълнителят "Locked Up", чието истинско име е Томека Тиам, е задържан от полицията в Чамбли на 7 ноември сутринта и е освободен след шест часа, като снимки от ареста бяха разпространени от световните медии.

52-годишният изпълнител е бил издирван по заповед за арест в Росуел, Джорджия. Заповедта е издадена преди два месеца, след като полицията установила, че шофира с отнета книжка, според документи, получени от The Independent, цитирани от bgonair.bg.

Полицията в Росуел обясни, че рапърът попаднал в неприятности, след като през септември неговият Tesla Cybertruck спрял на пътя заради изтощена батерия. Кола му била репатрирана, а по-късно полицаите открили, че шофьорската му книжка е била отнета заради неявяване в съд през януари 2023 г.

Полицията му е съставила акт, иззела шофьорската му книжка и конфискувала незаконно електронно устройство за пушене, открито в централната конзола на колата.

Ейкън все още не е коментирал ареста си публично, а екипът му не е отговорил на запитване от The Independent.

В момента певецът е на турне в Индия и продължава да публикува в социалните мрежи, както обикновено, след ареста.

Номинацията за "Грами" му донесе световна популярност в началото на 2000-те с песента "Locked Up". Той е известен и с хитове като "Smack That" и "I Wanna Love You".

