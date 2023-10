Арестуваха Грета Тунберг в Лондон

Кадър Туитър

Днес полицията в Лондон задържа активистката Грета Тунберг по време на протест преди годишната среща на енергийния сектор в столицата на Обединеното кралство.

20-годишната Тунберг, която се превърна в знаково лице на движението за борба с климатичните изменения, беше качена от двама полицаи в задната част на полицейски ван пред Форума за енергийно разузнаване, предаде Новини.бг.

Greta Thunberg has been detained by police in London while protesting oil companies. She's all smiles, as usual. pic.twitter.com/1Hp6ESKVl3