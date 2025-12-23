Арестуваха активистката Грета Тунберг в Лондон
Кадър Youtube
Лондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на пропалестински протест.
„Грета Тунберг беше задържана по Закона за тероризма“, се казва в изявление на „Затворници за Палестина“, цитирано от АФП.
Тя и част от съратниците ѝ са задържани по обвинения, че подкрепят забранената група „Палестина Акшън“, предава БГНЕС.
Тунберг е държала плакат с надпис „Подкрепям затворниците от „Палестина Акшън“. Противопоставям се на геноцида“, добавиха от организацията.
