Арестуваха активистката Грета Тунберг в Лондон

Лондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на пропалестински протест.

„Грета Тунберг беше задържана по Закона за тероризма“, се казва в изявление на „Затворници за Палестина“, цитирано от АФП.

Тя и част от съратниците ѝ са задържани по обвинения, че подкрепят забранената група „Палестина Акшън“, предава БГНЕС.

Тунберг е държала плакат с надпис „Подкрепям затворниците от „Палестина Акшън“. Противопоставям се на геноцида“, добавиха от организацията.

