реклама

Арестуваха българин, обвинен за убийството на бившата си съпруга в Калифорния

11.10.2025 / 21:28 0

Снимка: Пиксабей

Служители от полицейското управление на Сан Хосе, щата Калифорния, са арестували българин, обвинен за убийство. Това съобщи Fox 2.

Около 02:49 ч. местно време на 5 октомври униформени се отзовали на сигнал от пълнолетния син на жертвата, който открил майка си мъртва. Пристигналите на място полицаи установили следи от насилие по тялото на жената, предава БТА.

Детективи от отдел „Убийства“ бързо идентифицирали 60-годишния Венко Господинов като основен заподозрян, а пътен патрул го задържал.

Господинов е настанен в Главния затвор на окръг Санта Клара. Според информация на местната медия The Mercury News той е бивш съпруг на жертвата. 

Самоличността на жената все още не е оповестена.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама