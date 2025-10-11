Арестуваха българин, обвинен за убийството на бившата си съпруга в Калифорния

Снимка: Пиксабей

Служители от полицейското управление на Сан Хосе, щата Калифорния, са арестували българин, обвинен за убийство. Това съобщи Fox 2.

Около 02:49 ч. местно време на 5 октомври униформени се отзовали на сигнал от пълнолетния син на жертвата, който открил майка си мъртва. Пристигналите на място полицаи установили следи от насилие по тялото на жената, предава БТА.

Детективи от отдел „Убийства“ бързо идентифицирали 60-годишния Венко Господинов като основен заподозрян, а пътен патрул го задържал.

Господинов е настанен в Главния затвор на окръг Санта Клара. Според информация на местната медия The Mercury News той е бивш съпруг на жертвата.

Самоличността на жената все още не е оповестена.

