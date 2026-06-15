Арестуваха българин в Солун за шпионаж с дрон

снимка: НАТО, илюстративна

Българин е арестуван в Солун за шпионаж. Снимал е военни обекти.

Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българинът управлява дрон без разрешение. Полицаи от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишния българин, съобщават от полицията, предаде БНР.

Той е снимал с летателния апарат с термокамера разположението на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки", който се намира в квартал Каламария в Солун.

При ареста и обиска на автомобила на българина е открит дронът, който той е използвал, за да снима военния обект.

Срещу него е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса му към военния лагер.

Очаква се днес задържаният българин да бъде предаден на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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