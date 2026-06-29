Арестуваха българин за побой и заплаха за убийство във Виена

Българин бе арестуван в неделя след обяд във Виена. Тогава е била нападната 29-годишна жена от своя приятел, 29-годишен български гражданин, който я пребил и заплашил, че ще я убие. Жената е успяла да алармира полицията, съобщи австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

Малко след това полицейски служители са пристигнали пред жилищната сграда и са задържали заподозрения пред входа, който частично е признал извършеното. В апартамента полицаите са открили напълно разстроената 29-годишна жена, съобщи говорителят на полицията Маркус Дитрих.

Жената е заявила, че мъжът многократно я е удрял в лицето и корема и я ударил по главата с твърд предмет, обясни Дитрих пред AПA. Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на жената и след това я откарала в болница.

Извършителят е бил задържан, а по-късно по разпореждане на прокуратурата във Виена е бил освободен и срещу него е започнало производство. Срещу българския гражданин са издадени забрана за влизане в жилището и забрана за доближаване, както и временна забрана за притежаване на оръжие.

Редактор "Екип на Петел",

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