Арестуваха българин за телефонна измама в гръцкия град Янина

Снимка: Пиксабей

рестуваха българин за телефонна измама в град Янина. Възрастна жена, потенциална жертва на телефонна измама, се обажда в полицията в град Янина и съобщава за изнудване да заплати голяма сума за своя роднина, попаднала в катастрофа, която трябва спешно да се оперира.

Полицаите разработват план за арест на измамника, като включват в него възрастната жена. Тя потвърждава, че е готова да заплати сумата и се уговаря да я предаде на изпратено за целта лице. Полицаите устройват засада и го арестуват при предаване на парите, предава БНР. Оказва се, че е българин, който два дни преди да получи парите е пристигнал в Солун и след това в Янина.

Води се разследване, за да се установи цялата мрежа за измами.

Полицаите коментират, че проведената от тях акция с разяснителни беседи сред възрастните хора дава резултати. Все повече жертви на телефонни измами се обръщат за помощ към властите.

Полицаите отново използват медиите, за да приканят хората да не се доверяват на непознати, които ги изнудват за пари по телефона.

Редактор "Екип на Петел",

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