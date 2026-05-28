Арестуваха бивш служител на ЦРУ със злато за над 40 млн. долара

Снимка Пиксабей

Бивш служител на американското правителство беше арестуван, след като агенти на ФБР откриха стотици златни кюлчета на стойност над 40 милиона долара (29,6 милиона британски лири) в дома му във Вирджиния.

Според съдебни документи Дейвид Ръш е отправил няколко искания до американското правителство за получаване на средства за „разходи, свързани с работата“ през последната година. Срещу него е повдигнато обвинение за присвояване на публични средства, става ясно от жалба, внесена миналата седмица, предаде Би Би Си.

Според „Ню Йорк Таймс“ Ръш доскоро е заемал висша позиция в ЦРУ.

Той е арестуван и остава в ареста до съдебното си изслушване тази седмица. Адвокатът му е отказал коментар.

При претърсването на дома му агентите са открили и около 2 милиона долара в брой, както и 35 луксозни часовника, много от които от марката Rolex.

Съдебните документи посочват още, че Ръш е имал достъп до строго секретна информация. Той е обвинен и че е излъгал за образованието и военната си служба при кандидатстването си за държавна работа, както и че е получавал неправомерно заплащане чрез фиктивен военен отпуск.

Според документите Ръш е бил висш ръководител в американска правителствена агенция във Вирджиния.

От ФБР съобщиха в писмено изявление, че арестът е извършен на 19 май след сигнал от ЦРУ.

„След вътрешно разследване, което установи потенциални нарушения на закона, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е препратил случая към ФБР за разследване“, заявиха от бюрото.

Между ноември 2025 г. и март 2026 г. Ръш е отправил няколко искания към американското правителство за получаване на големи количества чуждестранна валута и десетки милиони долари в златни кюлчета за служебни цели, които впоследствие е получил, се посочва в съдебните документи.

При последвала проверка ЦРУ не е успяло да открие нито златните кюлчета, нито значителни количества чуждестранна валута. Не са били намерени и документи, показващи как Ръш се е разпоредил със средствата и златото, предоставени му за служебни нужди.

На 18 май ФБР е извършило обиск в дома му във Вирджиния.

По време на претърсването агентите са иззели приблизително 303 златни кюлчета, всяко с тегло около един килограм. Според актуалната цена на златото общата им стойност надхвърля 40 милиона долара.

Съдебните документи не посочват защо Ръш е държал златните кюлчета и валутата в дома си.

Би Би Си е потърсила ЦРУ за коментар, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!