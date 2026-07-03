Арестуваха директора на ВиК-Бургас

Снимка ГДБОП

Показен арест на полицията.

Задържаха директора на ВиК-Бургас и още над 10 души, след като ГДБОП претърси централата на дружеството в града, научи bTV. Останалите задържани са регионални директори.

Разследването е заради фиктивни ремонти по ВиК мрежата.

По първоначална информация директорът на ВиК-Бургас е притискал регионалните директори да подписват документи с невярно съдържание - т.е за извършени ремонтни дейности, без да е имало такива. Става дума за около 1,5 милиона лева.

По информация на bTV антимафиотите влязоха в сградата тази сутрин и проверяваха кабинети на представители на ръководния състав, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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